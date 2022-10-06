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Женщина в Шенталинском районе выращивала на даче мак и поплатилась

6 октября 2022 09:45
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Женщина в Шенталинском районе выращивала на даче мак и поплатилась

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Шенталинскому району на административном участке выявил факт незаконного культивирования растений, содержащих наркотическое средство. В ходе обследования приусадебного участка местной жительницы полицейские в присутствии понятых, обнаружили и изъяли 30 кустов, которые росли на участке.

Проведенная в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области экспертиза показала, что изъятые сотрудниками полиции растения содержат наркотическое средство – маковую солому, общей массой свыше 282,6 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.

Как пояснила полицейским ранее не судимая 61-летняя дачница, растения она выращивала для собственных нужд, как декоративные цветы, без цели сбыта.

Группой дознания ОМВД России по Шенталинскому району в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Незаконное выращивание (культивирование) растения мака снотворного (растение вида Papaversomniferum L) и других видов мака рода Papaver влечет за собой установленную законом ответственность.

Так, выращивание (незаконное культивирование) от 10 растений мака признается крупным размером, влечет уголовную ответственность по ч. 1 ст. 231 УК РФ и наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Теги: Стоп Наркотик

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