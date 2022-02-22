Жена бывшего экс-полицейского из Петра Дубравы, которого судят за убийство, подала на развод

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Стали известны некоторые подробности личной жизни бывшего полицейского Антона Безчетвертева, которого обвиняют в убийстве 15-летней школьницы.

Супруга подполковника решила с ним развестись.

— Был женат. Сам заявление не подавал, но супруга обратилась, о результатах мне неизвестно, — сообщил суду полицейский во время первого заседания по своему уголовному делу в понедельник, 21 февраля.

Антона Безчетвертева для суда доставили в Самару из СИЗО Нижегородской области, так как уголовное дело вели местные следователи, пишет 63.ру.

Убийство 15-летней школьницы произошло в конце июля 2021 года. Тело девочки нашли прохожие. На нем были ножевые ранения в шею. Позже следователи выдвинули версию, что полицейский сбил ее на машине, а чтобы скрыть следы ДТП, несколько раз ударил ножом.

До этого происшествия Антон Безчетвертев работал заместителем начальника отдела уголовного розыска в отделе полиции № 3 по Самаре (Советский район). Возглавлял отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности. После убийства девочки его уволили из МВД.