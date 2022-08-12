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Желая приобрести автомобильные шины, самарец стал жертвой мошенников

12 августа 2022 09:52
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Желая приобрести автомобильные шины, самарец стал жертвой мошенников

В июле 38-летний житель города Самары, работающий механиком в организации по производству мороженого, решил приобрести автошины. В сети Интернет он нашёл группу, где товар был представлен по выгодной стоимости. В ходе беседы с продавцом, клиент условился обсудить интересующие вопросы в другом мессенджере. После консультации лжесотрудник озвучил сумму, необходимую для оплаты – 14 500 рублей. Однако спустя некоторое время специалист сообщил, что ошибся в цене и нужно перевести ещё 4 000 рублей. Доверчивый покупатель перевел деньги на продиктованный собеседником счет. После этого разговор был прекращен. 

Через некоторое время потерпевший попыталась связаться с продавцом, но номер телефона оказался недоступен. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников и сообщил о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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