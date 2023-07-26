Заключенному в Самаре пытались пронести беспроводные наушники и портативную зарядку

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Судебные приставы Советского района г. Самары конфисковали и передали на уничтожение зарядную станцию и беспроводные наушники, которые женщина пыталась пронести в исправительную колонию для одного из осужденных.

Обнаружили и изъяли запрещенные для передачи предметы сотрудники исправительного учреждения. В отношении нарушительницы составили протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания». Рассмотрев материалы дела, суд постановил изъять и конфисковать предметы административного правонарушения. Женщину также обязали оплатить административный штраф в размере 3 тысяч рублей.

Исполнительный документ поступил для исполнения в отделение судебных приставов Советского района г. Самары. В рамках исполнительного производства сотрудники Службы выехал по месту совершения исполнительных действий и составил акт изъятия зарядной станции с беспроводными наушниками.

Предметы административного правонарушения переданы судебным приставом в Росимущество для дальнейшего уничтожения.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.