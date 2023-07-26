Я нашел ошибку
Главные новости:
«Аэрофлот» решил увеличить долю российского вина на своих рейсах
«Аэрофлот» решил увеличить долю российского вина на своих рейсах
В Самарской области общественники и полицейские провели профилактические встречи
В Самарской области общественники и полицейские провели профилактические встречи
27 июля самарцев приглашают на День павлина!
27 июля самарцев приглашают на День павлина!
Мишустин заявил о поддержке внутреннего туризма в России
Мишустин заявил о поддержке внутреннего туризма в России
Бывший главный специалист АО «Самаранефтегаз» признан виновным в мошенничестве
Бывший главный специалист АО «Самаранефтегаз» признан виновным в мошенничестве
27 июля 2023 года руководитель следственного управления проведет выездной прием граждан в Тольятти
27 июля руководитель следственного управления проведет выездной прием граждан в Тольятти
Прокурор Кировского района Самары провел встречу с жильцами ЖК "Лесная поляна" и ЖК "Куйбышев"
Прокурор Кировского района Самары провел встречу с жильцами ЖК "Лесная поляна" и ЖК "Куйбышев"
Власти Самары хотят сократить число автобусов
Власти Самары хотят сократить число автобусов
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.09
-0.4
EUR 99.69
-0.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Заключенному в Самаре пытались пронести беспроводные наушники и портативную зарядку

26 июля 2023 11:45
118
Заключенному пытались пронести беспроводные наушники и портативную зарядку

Судебные приставы Советского района г. Самары конфисковали и передали на уничтожение зарядную станцию и беспроводные наушники, которые женщина пыталась пронести в исправительную колонию для одного из осужденных.

Обнаружили и изъяли запрещенные для передачи предметы сотрудники исправительного учреждения. В отношении нарушительницы составили протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания». Рассмотрев материалы дела, суд постановил изъять и конфисковать предметы административного правонарушения. Женщину также обязали оплатить административный штраф в размере 3 тысяч рублей.

Исполнительный документ поступил для исполнения в отделение судебных приставов Советского района г. Самары. В рамках исполнительного производства сотрудники Службы выехал по месту совершения исполнительных действий и составил акт изъятия зарядной станции с беспроводными наушниками.

Предметы административного правонарушения переданы судебным приставом в Росимущество для дальнейшего уничтожения.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
За долг по налогам у предпринимателя в Самаре арестовали люксовый автомобиль
25 июля 2023, 11:28
За долг по налогам у предпринимателя в Самаре арестовали люксовый автомобиль
Теперь у руководства фирмы есть 10 дней на погашение задолженности по налогам. Происшествия
272
Должника, пытавшегося скрыться от судебных приставов, поймали на выезде из Самары
21 июля 2023, 10:55
Должника, пытавшегося скрыться от судебных приставов, поймали на выезде из Самары
Автомобиль отправлен на специализированную стоянку. Происшествия
659
У самарца накопился долг по алиментам в размере 1,2 миллиона рублей
20 июля 2023, 10:09
У самарца накопился долг по алиментам в размере 1,2 миллиона рублей
После развода родителей несовершеннолетний ребенок остался с матерью. Происшествия
561
В центре внимания
Дмитрий Азаров в прямом эфире ГТРК «Самара» ответит на вопросы жителей региона.
26 июля 2023  11:29
Дмитрий Азаров в прямом эфире ГТРК «Самара» ответит на вопросы жителей региона.
113
26 июля 2023  11:12
Дмитрий Азаров встретился с участниками молодежного форума ПФО «iВолга» под Самарой
100
Больше возможностей: расширен перечень видов деятельности для резидентов ТОР
25 июля 2023  13:00
Больше возможностей: расширен перечень видов деятельности для резидентов ТОР
342
Более 1,5 миллионов туристов отдохнули в Самарской области в первой половине 2023 года
25 июля 2023  12:19
Более 1,5 млн туристов отдохнули в Самарской области в первой половине 2023 года
497
Чапаевск и Сызрань стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
24 июля 2023  18:40
Чапаевск и Сызрань стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
3717
Весь список