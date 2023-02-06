Я нашел ошибку
Главные новости:
Госпитализированный Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии
Госпитализированный Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии
Новым министром культуры Самарской области стала Ирина Калягина
Новым министром культуры Самарской области стала Ирина Калягина
Самарские таможенники задержали контрафактные автозапчасти и товары народного потребления из Казахстана на 80 млн рублей
Самарские таможенники задержали контрафактные автозапчасти и товары народного потребления из Казахстана
Новокуйбышевец дважды за два дня обокрал один магазин
Новокуйбышевец дважды за два дня обокрал один магазин
Сотрудники полиции региона вызволили из снежного плена автомобиль матери с ребенком-инвалидом
Сотрудники полиции региона вызволили из снежного плена автомобиль матери с ребенком-инвалидом
В Самаре полицейские выявили мигрантов, работавших незаконно
В Самаре полицейские выявили мигрантов, работавших незаконно
В "РКС-Самара" выбрали победителей новогодней поощрительной акции
В "РКС-Самара" выбрали победителей новогодней поощрительной акции
В Самаре дан старт Всероссийскому конкурсу для школьников
В Самаре дан старт Всероссийскому конкурсу для школьников
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.38
0.34
EUR 76.73
-0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Волжском районе полицейские в режиме видеоконференцсвязи пообщались с 2500 учащимися из 22 школ
В Самаре дан старт региональному патриотическому проекту «Песни Победы Отцов»
Самарский зоопарк открывает сезон уникальных лекций
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Закладчик героина задержан в Отрадном с поличным

6 февраля 2023 10:34
173
закладчик героина задержан в Отрадном с поличным

Сотрудникам отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков О МВД России по городу Отрадному поступила оперативная информация о том, что 25-летний уроженец соседней республики, проживающий на территории города, причастен к незаконному сбыту наркотических средств.

В ходе оперативно-разыскных мероприятия полицейские задержали мужчину на одной из улиц города во время закладки.

При личном досмотре в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли у мужчины пакетики с белым веществом внутри, а также телефон с геолокациями тайников-закладок на территории города, которые он успел разложить. При проверке тайников полицейские обнаружили и изъяли 17 пакетиков с белым веществом. Экспертизой установлено, что вещество является наркотическим средством героин общей массой свыше 110 граммов.

По данным сотрудников полиции, ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Задержанный пояснил, что хранил наркотические средства с целью дальнейшего сбыта путем тайников-закладок на территории города Отрадный.

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Кинель-Черкасском районе у пассажира такси полицейские изъяли наркотик
05 февраля 2023, 12:22
В Кинель-Черкасском районе у пассажира такси полицейские нашли наркотик
Во время поездки автомобиль остановили сотрудники Госавтоинспекции. Криминал
551
В Самарской области сотрудники полиции и общественники провели антинаркотические мероприятия с молодежью
02 февраля 2023, 14:01
В Самарской области сотрудники полиции и общественники провели антинаркотические мероприятия с молодежью
Молодым людям рассказали о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за их незаконный оборот. Общество
626
В Сызрани сотрудниками транспортной полиции пресечен факт распространения наркотиков
02 февраля 2023, 11:48
В Сызрани сотрудниками транспортной полиции пресечен факт распространения наркотиков
В ходе личного досмотра у гражданина в карманах куртки было обнаружено и изъято 63 свертка с порошкообразным веществом. Происшествия
478
В центре внимания
Новым министром культуры Самарской области стала Ирина Калягина
6 февраля 2023  13:58
Новым министром культуры Самарской области стала Ирина Калягина
100
В
6 февраля 2023  13:15
В "РКС-Самара" выбрали победителей новогодней поощрительной акции
113
В 2023 году питьевой водой обеспечат более 60 тыс. человек
6 февраля 2023  12:54
В 2023 году в области питьевой водой обеспечат более 60 тыс. человек
120
В Самарской области в феврале и марте 2023 года отменят
4 февраля 2023  13:16
В Самарской области в феврале и марте 2023 года отменят "Ласточку"
1191
На совещании были рассмотрены вопросы сотрудничества в сферах управления интеллектуальной собственностью.
3 февраля 2023  14:59
Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с руководителем Роспатента Юрием Зубовым
743
Весь список