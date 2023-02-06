закладчик героина задержан в Отрадном с поличным

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Сотрудникам отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков О МВД России по городу Отрадному поступила оперативная информация о том, что 25-летний уроженец соседней республики, проживающий на территории города, причастен к незаконному сбыту наркотических средств.

В ходе оперативно-разыскных мероприятия полицейские задержали мужчину на одной из улиц города во время закладки.

При личном досмотре в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли у мужчины пакетики с белым веществом внутри, а также телефон с геолокациями тайников-закладок на территории города, которые он успел разложить. При проверке тайников полицейские обнаружили и изъяли 17 пакетиков с белым веществом. Экспертизой установлено, что вещество является наркотическим средством героин общей массой свыше 110 граммов.

По данным сотрудников полиции, ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Задержанный пояснил, что хранил наркотические средства с целью дальнейшего сбыта путем тайников-закладок на территории города Отрадный.

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.