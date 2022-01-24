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Задержанные в Омской области подростки сознались в убийстве семьи. Об этом сообщили в следственном управлении по региону. По данным СК, 14-летняя школьница подговорила своего 17-летнего парня убить ее мать, отчима и сестру-инвалида, за которой не хотела ухаживать. Подросток подробно рассказал о случившемся при проверке показаний на месте, а также показал, где выкинул нож и спрятал свою одежду, в которой он был в момент убийства.

В СК подчеркнули, что подозреваемые вместе проработали план совершения преступления. Ночью 22 января 14-летняя школьница открыла дверь и пустила в дом своего приятеля. Он нанес смертельные ранения спящим взрослым, а также 10-летней девочке.

После убийства школьница, забрав 6-летнего брата, постучала к соседям и сказала, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей. Она предоставила полиции ложные сведения для составления фоторобота преступника.

Следователи и криминалисты усомнились в правдивости слов девочки. В итоге она и ее друг были задержаны.

На допросе школьница рассказал, что семья была против ее дружбы с подростком, из-за чего возникали конфликты. В ближайшее время суд изберет задержанным меру пресечения, передает Радио Маяк.