Я нашел ошибку
Главные новости:
Перевалило за тысячу: 1 192 человек заболели коронавирусом в Самарской области
Перевалило за тысячу: 1 192 человек заболели коронавирусом в Самарской области
В Самарской области стало больше бешеных животных
В Самарской области стало больше бешеных животных
В МИДе Китая назвали публикации о просьбе председателя Си Цзиньпина к Путину по Украине абсолютной ложью
В МИДе Китая назвали публикации о просьбе председателя Си Цзиньпина к Путину по Украине абсолютной ложью
Елена Лапушкина выразила соболезнования в связи с кончиной Василия Павлова
Глава Самары выразила соболезнования в связи с кончиной Василия Павлова
Смертельное ДТП произошло в Красноярском районе
Смертельное ДТП произошло в Красноярском районе
За год более 500 жителей Самарского региона смогли открыть свое дело благодаря господдержке
За год более 500 жителей Самарского региона смогли открыть свое дело благодаря господдержке
ДТП в снегопад в Сызрани: пострадали двое
ДТП в снегопад в Сызрани: пострадали двое
В Самаре пройдут крупнейшие за последние 30 лет соревнования по борьбе
В Самаре пройдут крупнейшие за последние 30 лет соревнования по борьбе
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.69
0.25
EUR 86.91
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
В Самарской кирхе зазвучат произведения Баха
В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Задержанные в Омской области подростки сознались в убийстве семьи

24 января 2022 11:59
146
Задержанные в Омской области подростки сознались в убийстве семьи

Задержанные в Омской области подростки сознались в убийстве семьи. Об этом сообщили в следственном управлении по региону. По данным СК, 14-летняя школьница подговорила своего 17-летнего парня убить ее мать, отчима и сестру-инвалида, за которой не хотела ухаживать. Подросток подробно рассказал о случившемся при проверке показаний на месте, а также показал, где выкинул нож и спрятал свою одежду, в которой он был в момент убийства.

В СК подчеркнули, что подозреваемые вместе проработали план совершения преступления. Ночью 22 января 14-летняя школьница открыла дверь и пустила в дом своего приятеля. Он нанес смертельные ранения спящим взрослым, а также 10-летней девочке.

После убийства школьница, забрав 6-летнего брата, постучала к соседям и сказала, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей. Она предоставила полиции ложные сведения для составления фоторобота преступника.

Следователи и криминалисты усомнились в правдивости слов девочки. В итоге она и ее друг были задержаны.

На допросе школьница рассказал, что семья была против ее дружбы с подростком, из-за чего возникали конфликты. В ближайшее время суд изберет задержанным меру пресечения, передает Радио Маяк.

Теги: Убийство

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области мужчина напал на свою девушку с ножом, потом его нашли мертвым
29 декабря 2021, 12:56
В Самарской области мужчина напал на свою девушку с ножом, потом его нашли мертвым
По словам очевидцев, между молодыми людьми за несколько минут до инцидента вспыхнула ссора. Криминал
1643
В Самарской области ищут подозреваемого в убийстве
09 сентября 2021, 10:47
В Самарской области ищут подозреваемого в убийстве
Мужчина скрылся от органов прокуратуры. Криминал
765
Семья полицейского, обвиняемого в убийстве девочки в Петра Дубраве, планирует съезжать из поселка
05 сентября 2021, 12:40
Семья полицейского, обвиняемого в убийстве девочки в Петра Дубраве, планирует съезжать из поселка
Возможно, жена и его дети не выдержали морального прессинга. Происшествия
1212
В центре внимания
За год более 500 жителей Самарского региона смогли открыть свое дело благодаря господдержке
24 января 2022  13:20
За год более 500 жителей Самарского региона смогли открыть свое дело благодаря господдержке
56
Число заболевших коронавирусом в Самарской области снова приближается к тысяче
23 января 2022  13:14
Число заболевших коронавирусом в Самарской области снова приближается к тысяче
606
На сегодняшний день в Самаре выпало 61,1 мм снега, что составляет 130% от нормы
22 января 2022  12:55
На сегодняшний день в Самаре выпало 61,1 мм снега, что составляет 130% от нормы
793
Снова взрывной рост: еще 477 жителей Самарской области заболели коронавирусом
21 января 2022  13:53
Снова взрывной рост: еще 477 жителей Самарской области заболели коронавирусом
877
Карта жителя Самарской области выходит на новый уровень: запущен межрегиональный проект
20 января 2022  12:59
Карта жителя Самарской области выходит на новый уровень: запущен межрегиональный проект
1028
Весь список