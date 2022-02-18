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За убийство 15-летней школьницы экс-полицейского будут судить в Самаре

18 февраля 2022 11:25
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За убийство 15-летней школьницы экс-полицейского будут судить в Самаре

Уголовное дело об убийстве 15-летней школьницы в поселке Петра Дубрава будут рассматривать в Самарском областном суде. Об этом можно судить из опубликованного на сайте сообщения.

Первое заседание назначили на конец февраля 2022 года.

На скамье подсудимых — экс-полицейский из Самары Антон Безчетвертев. Именно его обвиняют в жестоком убийстве, которое произошло поздно вечером 29 июля 2021 года.

— По версии следствия, мужчина на своем автомобиле Toyota Rav 4 сбил девушку. Чтобы скрыть следы ДТП, он пять раз ударил школьницу в шею ножом. Травмы оказались смертельными, — сообщили в СК.

Тело девочки нашли в тот же день около 22:30 возле одного из домов на улице Садовой. Практически сразу следователи предъявили обвинение 42-летнему подполковнику полиции Антону Безчетвертеву. Он занимал пост замначальника отдела уголовного розыска в отделе полиции № 3 по Самаре (Советский район) — возглавлял отделение по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности. По словам его бывших коллег, мужчина участвовал в задержании нескольких педофилов, в том числе и серийных.

Антон Безчетвертев озвучил следователям свою версию событий того вечера. По его словам, он сбил девочку на своем автомобиле. Девушка закричала, и мужчина начал успокаивать ее. Однако школьница не утихала. Как утверждал обвиняемый следователям, он испугался, что крики привлекут внимание. Тогда Безчетвертев пустил в ход нож. От полученных ранений девушка умерла.

Версию полицейского подтвердили специалисты, которые проводили судебно-медицинскую экспертизу. Его лишили водительских прав.

Расследование гибели 15-летней девушки заняло около полугода. По словам сотрудников СК, им пришлось столкнуться со сложностями.

— Во время предварительного расследования обвиняемый заявлял о своей непричастности. Однако доводы Антона Безчетвертева удалось опровергнуть. Теперь уголовное дело вместе с обвинительным заключением передали в суд, — добавили в СК.

Антона Безчетвертева уволили из полиции. Сейчас он находится в СИЗО. Причем, по словам источника 63.RU, знакомого с ситуацией, после выбора меры пресечения экс-полицейского вывезли из Самарской области в Нижегородскую. Это связано с тем, что его уголовное дело расследовали сотрудники центрального аппарата СК России. Однако известно, что на время слушаний подсудимого этапируют в Самару.

Теги: Убийство Уголовное дело

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