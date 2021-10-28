За 9 месяцев в Самарской области выявлено 511 преступлений коррупционной направленности

203

ГУ МВД России по Самарской области, в соответствии с установленной компетенцией, на постоянной основе реализуется комплекс мер по противодействию коррупции с учетом наиболее коррупциогенных отраслей экономики – в сферах распоряжения государственным и муниципальным имуществом, закупок для государственных и муниципальных нужд, жилищно-коммунального комплекса, землепользования, использования денежных средств, выделяемых на реализацию социально значимых целевых программ.

Комплекс принятых организационных и практических мер свидетельствует о положительных результатах в рассматриваемой сфере.

По итогам работы за 9 месяцев 2021 года подразделениями ОВД Самарской области выявлено 511 преступление коррупционной направленности, из них - 481 тяжких и особо тяжких преступлений.

Выявлено 200 преступлений коррупционной направленности, совершенных в крупном и особо крупном размерах.

Акцент в работе сделан на борьбу со взяточничеством, в том числе должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления.

Подразделениями по борьбе с коррупцией выявлено 212 преступлений против государственной власти, предусмотренных Главой 30 УК РФ.

Выявлено 130 преступлений по фактам взяточничества (ст. 290, 291, 291.1 УК РФ), из них - 33 факта взяточничества в крупном и особо крупном размерах.

Средняя сумма по выявленным фактам взяточничества составила 147 тыс. 580 рублей.

В негосударственном секторе экономики выявлено 49 преступлений, предусмотренных ст. 201, 204 УК РФ. В суд направлено 7 уголовных дел, предусмотренных Главой 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях».

Проведенный анализ фактов выявленных преступлений данной категории показал, что наиболее часто коррупционные проявления наблюдаются в следующих сферах:

- сфера строительства: наиболее распространенные виды преступлений в данной сфере связаны с хищением бюджетных средств должностными лицами муниципальных учреждений и руководителями юридических лиц при исполнении муниципальных и государственных контрактов;

- финансово – кредитная сфера: наиболее распространенные виды связаны с завладением денежными средствами частных лиц, с использованием служебного положения, а также с обналичиванием денежных средств;

- операции с недвижимым имуществом: в большинстве связаны с незаконным отчуждением, либо выдачей земельных участков, введением в эксплуатацию объектов недвижимости;

- сфера образования: в данной сфере преобладают преступления, связанные с трудоустройством «мертвых душ», т.е работников, которые официально числятся в учреждениях, но фактически трудовую деятельность не осуществляют; необоснованное начисление премий; подписание актов выполненных работ;

-сфера здравоохранения: наиболее распространены преступления, связанные с оформлением и выдачей документов, справок, оформлением инвалидности, постановкой ложных медицинских диагнозов.

Особое внимание уделяется противодействию преступлениям в сфере исполнения государственных и муниципальных заказов, поскольку в связи со значительным ассигнованием бюджетных средств пресечение фактов нецелевого расходования и хищения выделяемых денежных сумм, а также коррупционных проявлений при их распределении, становится первоочередной задачей органов внутренних дел.

За истекший период 2021 года по фактам преступлений, непосредственно связанным с осуществлением закупок для государственных и муниципальных нужд, возбуждено 44 уголовных дела.

Сотрудниками Следственного управления главка на постоянной основе изучаются уголовные дела о преступлениях коррупционной и экономической направленности на предмет наличия признаков легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путем.

Так, за 9 месяцев 2021 года по материалам сотрудников ОВД Самарской области возбуждено 48 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ, и 2 уголовных дела, предусмотренных ст. 174 УК РФ.

Оценивая коррупционные процессы, происходящие в регионе, руководством ГУ МВД России по Самарской области разработан и реализуется комплекс организационных мероприятий, направленный, прежде всего, на выявление и пресечение коррумпированности должностных лиц в органах государственной власти, профилактику и предотвращение тяжких коррупционных преступлений, в том числе, совершаемых должностными лицами различных уровней власти.

Так, в Самаре в текущем году возбуждено уголовное дело в отношении зам. директора одного из муниципальных бюджетных учреждений культуры г. Самары, которая, злоупотребив должностными полномочиями, достоверно зная об отсутствии оборудования на объекте капитального ремонта, осуществляемого в рамках НП «Культура», подписала акт выполненных работ, причинив ущерб на сумму 1 172 009 рублей.

В ходе оперативно-следственных мероприятий в рамках вышеуказанного уголовного дела выявлен факт легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, путем заключения договоров с рядом юридических лиц при проведении капитального ремонта ДК на общую сумму 1 172 009 рублей, совершив финансовые операции в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, похищенными ранее денежными средствами. Уголовные дела соединены в одно производство, в настоящее время направлены в суд для рассмотрения по существу, материальный ущерб в размере 1 172 009 рублей погашен добровольно.

В целях повышения эффективности противодействия преступности продолжено рабочее взаимодействие с органами прокуратуры, УФНС, Управлением федерального казначейства, Управлением федеральной антимонопольной службы, Счётной палатой Самарской области, МРУ Росфинмониторингом путем проведения совместных совещаний, а также обмена значимой информацией по данной линии.

Решение задач по противодействию коррупционным преступлениям возможно лишь при тесном взаимодействии не только правоохранительных и федеральных органов исполнительной власти Самарской области, но и гражданского общества.



На территории Российской Федерации за совершение коррупционных правонарушений предусмотрена уголовная, административная, гражданско-правовая, а также дисциплинарная ответственность.

В случаях обращения к вам с коррупционным предложением необходимо обратится с заявлением по месту жительства в ближайший отдел полиции, по телефону вызова экстренных служб 112, либо через сервисы приема сообщений:

- в органы МВД;

- органы прокуратуры;

- в следственное Управление следственного комитета;

- в Управление ФСБ.

Устные сообщения и письменные заявления принимаются в правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления (правонарушения) круглосуточно.

Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о его регистрации или талон-уведомление.

В случае отказа принять заявление о совершении коррупционного преступления (правонарушения) Вы имеете право обжаловать незаконные действия в вышестоящих инстанциях, а также подать жалобу на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов.

Необходимо отметить, что анонимное обращение в правоохранительные органы не может служить поводом для возбуждения уголовного дела (п.7 ст. 141 УПК РФ), но в обязательном порядке проводится проверка указанных в нем доводов.