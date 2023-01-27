юную тольяттинку обманул "правоохранитель" в мессенджере

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Внимание! Сотрудники правоохранительных органов или работники банков не будут писать вам в мессенджерах или социальных сетях! Не доверяйте мошенникам!

Безработной жительнице Тольятти 2000 года рождения в одном из мессенджеров написал неизвестный и представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил о том, что мошенники пытаются оформить на нее кредит и для того, чтобы сохранить сбережения, нужно их перечислить на безопасный счета и номера телефонов. Девушка, поверив, следуя инструкции, перечислила 549 тысяч рублей. После того, как собеседник заблокировал тольяттинку в мессенджере, она поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.