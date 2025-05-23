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ВТБ предостерег пользователей от передачи карт "курьерам" банков для их проверки

23 мая 2025 09:59
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ВТБ предостерег пользователей от передачи карт "курьерам" банков для их проверки

Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенничества, где злоумышленники от имени сотрудников банков или госорганов под предлогом несанкционированных операций, оформленного кредита или угрозы счету вынуждают жертву назвать PIN-код карты и передать саму карту подставному курьеру, пишет ТАСС. В результате жертвы теряют не только собственные средства, но и становятся невольными посредниками в выводе денег других пострадавших, сообщили в пресс-службе ВТБ.

"Мошенники играют на страхе людей, имитируя официальные организации - банки, правоохранительные органы. Их цель - заставить жертву добровольно отдать карту, чтобы максимально заработать. Важно понимать: когда вы передаете карту "курьеру банка" и сообщаете коды из SMS, вы не просто рискуете своими деньгами - а невольно становитесь звеном преступной схемы. Мошенники сознательно выбирают тактику, чтобы жертва, сама того не подозревая, участвовала в обналичивании средств других пострадавших. При компрометации банковской карты нужно немедленно заблокировать ее одним из способов: позвонить в контакт-центр банка или самостоятельно через онлайн-банк. Оперативное действие поможет предотвратить несанкционированное использование средств", - отметил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин, слова которого приводит пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, спрос на дропов у мошенников остается стабильно высоким. ВТБ применяет множество методов для борьбы с злоумышленниками, включая мониторинг транзакций в режиме реального времени, использование аналитических инструментов и взаимодействие с правоохранительными органами и другими банками. В настоящее время банки стали выявлять больше дропов. "Например, в 2024 году - более 148 тыс. дропперов, что в 5,5 раза больше, чем в 2023 году. За год ВТБ заблокировал более 1,5 млрд рублей, похищенных у клиентов. Потерпевшим за два года было возвращено более 380 млн рублей со счетов дропов. Мы активно участвуем в проведении антидроперской политики и поддерживаем создание новых механизмов для успешной борьбы с ними", - отметил Ревякин.

Теги: Мошенники

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