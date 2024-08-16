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ВТБ назвал три нацеленные на пенсионеров схемы мошенников

16 августа 2024 10:59
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ВТБ назвал три нацеленные на пенсионеров схемы мошенников

Мошенники в августе почти в половине своих атак на пенсионеров использовали три схемы. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба ВТБ.

«Попытки обмана пожилых людей приходятся якобы на перерасчет пенсии, оформление полиса ОМС, несуществующие скидки на ЖКУ. Суммарно на эти три сценария приходится около половины всех мошеннических атак на пенсионеров», — рассказали в банке «РИА Новости».

Согласно первой схеме, по телефону мошенники представляются сотрудниками Социального фонда России, обещают перерасчет и увеличение пенсии. Для этого они просят назвать личные данные, код из SMS или установить приложение для доступа к смартфону жертвы. SMS-код открывает им доступ к личному кабинету пенсионера на портале «Госуслуги».

Это позволяет оформить кредиты на имя жертвы мошенников или подобрать данные для входа в онлайн-банк и вывода денег.

По второй схеме злоумышленники рассказывают о фейковой акции, в рамках которой якобы предоставляются скидки пенсионерам на оплату ЖКУ. Мошенники запрашивают у пенсионера персональные данные и затем код из SMS, которые используют для хищений или получения кредитов.

В третьей схеме упоминается страховая компания, от которой якобы совершается звонок. Пенсионера убеждают, как можно быстрее «продлить» полис ОМС. Для этого советуют скачать приложение якобы Минздрава. Однако жертве предлагается на самом деле скачать вирусную программу, которая дает злоумышленнику доступ к устройству, пишут "Известия".

Теги: Мошенники

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