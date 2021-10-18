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Возбуждены два уголовных дела после стрельбы в школе в Октябрьском районе Пермского края

18 октября 2021 13:56
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Возбуждены два уголовных дела после стрельбы в школе в Октябрьском районе Пермского края

Следователи возбудили два уголовных дела после стрельбы в школе в Октябрьском районе Пермского края. Статьи о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщается на сайте СК по региону. В отношении подростка, открывшего стрельбу, проводится доследственная проверка по факту покушения на убийство.

По данным "Интерфакса", охранник школы видел, как ученик проходил а здание, но не заметил у шестиклассника спрятанный под курткой карабин. В то же время оружие увидели дети, которые приняли его за игрушку и не придали значения.

Сегодня утром в школе в поселке Сарс 12-летний школьник произвел два выстрела в стену и дверь. Осколки от разбитого стекла ранили 11-летнего мальчика. Стрелка остановила директор школы, она уговорила его отдать оружие. Следствие сейчас выясняет мотивы действий подростка и обстоятельства, при которых он получил доступ к оружию, а также условия его хранения.

Кроме того, будет дана оценка действиям должностных лиц, допустивших факт перемещения вооруженного школьника по территории учебного заведения. "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщает, что ученика не могут привлечь к уголовной ответственности, но могут поместить в закрытую учебно-воспитательную школу

Теги: Уголовное дело

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