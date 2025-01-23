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Водитель в Волжском районе хотел купить детали для грузовичка, а нарвался на мошенников

23 января 2025 12:31
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Водитель в Волжском районе хотел купить детали для грузовичка, а нарвался на мошенников

46-летний житель Волжского района, работающий водителем-экспедитором решил приобрести необходимые детали для ремонта подвески грузовика на маркетплейсе в сети Интернет. Ознакомившись с условиями одного из продавцов, он списался с ним в чате приложения, после чего незнакомец предложил ему оплатить доставку деталей со склада в мастерскую.

Недолго думая, водитель согласился на оплату услуги и перешел по предложенной продавцом ссылке. Согласовав с неизвестным срок доставки введя банковские реквизиты карты, мужчина совершил перевод 20 тысяч рублей. В течении часа со счета произошло списание более 100 000 рублей. Осознав, что стал жертвой мошенников, водитель заблокировал банковскую карту и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

 

Теги: Мошенники

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