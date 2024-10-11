Вместо покупки щенка и лечения сына тольяттинка отдала все деньги мошенникам

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38-летняя тольяттинка, работающая в одной из городских больниц, на день рождения сына решила сделать сюрприз и купить породистого щенка. Просматривая объявления в сети Интернет, женщина увидела запись, в которой отдают почти даром животное нужной породы. Перейдя по ссылке, медработница связалась с «продавцом» по указанному номеру и, воодушевившись выгодным предложением, решилась на сделку. Через пару минут в мессенджер пришла ссылка на оплату, по которой доверчивая женщина перешла и произвела оплату в районе 10 000 рублей. Спустя еще время тольяттинке пришло уведомление о списании средств, в размере 300 000 рублей, которые та откладывала на дорогостоящее лечение сына. Когда женщина поняла, что ее обманули, захотела связаться с «продавцом», однако тот на связь более не выходил.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.