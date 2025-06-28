Вместо девушки по вызову молодой самарец встретился с мошенником

120

В Самарской области в отдел полиции обратился 21-летний молодой человек с заявлением о мошенничестве. Заявитель рассказал, что на день рождения друга, заказав девушку по вызову. Найдя в Интернете объявление с похожим предложением, парень указанный в публикации, обговорил с неизвестным все детали. Голос на другом конце телефона предупредил, что на данный момент из-за большого спроса цены выше обычного. Молодой человек согласился на условия и продиктовал адрес, по которому должны представиться услуги.

После разговора в мессенджер пришло сообщение с прикрепленной анкетой, в которой нужно было оставить свои паспортные данные и указать карту, с которой спишется оплата. Не заподозрив ничего странного, юноша ввел персональную информацию и ждал ответного звонка, однако его не поступило. Вместо подтверждения брони парню пришло уведомление о списании средств в размере 160 000 рублей, которые хранились на его кредитной карте. Осознав, что его обманули мошенники, молодой человек обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.