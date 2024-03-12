Владелица ИП из Самары "подарила" мошенникам более 3 млн рублей

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Индивидуальная предпринимательница из Самары решила купить курсы повышения квалификации для своих сотрудников, для чего зарегистрировалась на одном из сайтов в сети Интернет, предлагающих образовательные программы.

При заполнении заявки на оплату курса с 46-летней женщиной связался неизвестный, представившийся администратором ресурса, и предложил помощь в дальнейшем оформлении услуги. Действуя по инструкции, самарчанка заполнила банковские реквизиты в поле сайта предложенной ссылки и с ее счета произошло списание более 3 млн. рублей. Женщина осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.