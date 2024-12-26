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Владелец ИП из Новокуйбышевска попался на уловки мошенников

26 декабря 2024 09:50
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Владелец ИП из Новокуйбышевска попался на уловки мошенников

51-летний житель Новокуйбышевска, владеющий небольшим бизнесом, получил в одном из мессенджеров сообщение якобы от сотрудника службы безопасности. Текст гласил, что в настоящее время его данные на портале Госуслуг стали известны мошенникам и для предотвращения нежелательных операций необходимо срочно предоставить код из смс специалисту техподдержки. Растерянный мужчина, желая как можно скорее избежать «проблем» из-за случившегося, продиктовал пришедшую ему комбинацию цифр неизвестному в диалоге.

«Специалист» поблагодарил его за помощь и велел ожидать помощи в ближайший час. Спустя некоторое время бизнесмен решил проверить свой профиль, как вдруг ему начали поступать сообщение о списании денежных средств в сумме более 300 000 рублей с банковского счета.  Осознав, что все же стал жертвой мошенников, мужчина заблокировал свои счета и поспешил обратится за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

 

Теги: Мошенники

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