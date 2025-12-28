Россиян предупредили о риске «коллапса» на рынке жилищного строительства

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предупредил о возможном «коллапсе» на рынке жилищного строительства, если объём выданной ипотеки опустится ниже 4 трлн рублей в год. Он отметил, что для поддержания темпов строительства необходимо выдавать не менее 4–5 трлн рублей ипотечных кредитов ежегодно. Об этом сообщает тг-канал ЕЖ

По данным Хуснуллина, в 2025 году в России было выдано более 912 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 4,1 трлн рублей. Большая часть из них, а это 562 тысячи кредитов на 3,3 трлн рублей, пришлась на льготные программы, самой популярной из которых стала семейная ипотека.

Однако эти показатели значительно ниже уровней прошлых лет. По сравнению с 2024 годом, когда было выдано 1,15 млн кредитов на 4,96 трлн рублей. Таким образом падение составило около 21%. В 2023 году объемы были еще выше - 2,01 млн ипотек на 7,8 трлн рублей.

Таким образом, текущая тенденция снижения ипотечной активности вызывает серьезные опасения в правительстве. Поддержание объема выдач на уровне не менее 4 трлн рублей в год рассматривается как необходимое условие для стабильной работы строительной отрасли во избежание кризисных явлений, пишет МК.