Жители Сызрани рассказали об атаке беспилотников

По их словам, над городом прогремела серия взрывов, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), передает Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, первая волна взрывов была накануне в 23:50, потом несколько громких звуков раздались около часа ночи 28 декабря.

«Они были слышны в центральной и южной части города. Всего было слышно 4-6 взрывов», — говорится в публикации. В некоторых районах Сызрани также включена сирена воздушной тревоги. Официальная информация на данный момент не поступала, пишет Лента.