Полицейские Самарской области поддержали бойцов специальной военной операции гуманитарной помощью

Сотрудники ОМВД России по Шенталинскому району приняли участие в акции по поддержке участников специальной военной операции. Они собрали посильную помощь военнослужащим, находящимся в зоне проведения боевых действий, в том числе приобрели бензиновый генератор, который необходим защитникам в быту и при выполнении боевых задач.

Поддерживая защитников Родины, полицейские подчеркивают, что в такое время важно объединять усилия ради общего дела.

Гуманитарная помощь направлена через уполномоченные организации для дальнейшей передачи бойцам действующей армии.