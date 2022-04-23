В Жигулевске задержали девушку с наркотиками

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В апреле текущего года в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия «Наблюдение» по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотиков сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Жигулевску задержали на улице Лермонтова местную жительницу 2003 года рождения.



В ходе проведения личного досмотра, в присутствии понятых оперативники обнаружили и изъяли из кармана брюк и рюкзака девушки свертки, перемотанные черной изолентой с порошкообразным веществом внутри.



Изъятое направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел УМВД России по городу Тольятти. По результатам исследования установлено, что вещество является наркотическим средством метилэфедрон, общим весом больше 2 граммов, что относится к крупному размеру.



В ходе опроса задержанная пояснила, что хранила наркотическое средство для личного употребления, без цели сбыта. Данная версия тщательно проверяется полицейскими. По данным оперативников, задержанная ранее не привлекалась к уголовной ответственности.



Следственным отделом ОМВД России по г. Жигулевску возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.