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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Жигулевске у пьяного нашли свертки с наркотиками

3 июня 2022 11:02
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В Жигулевске у пьяного нашли свертки с наркотиками

В ночное время суток, находясь на маршруте патрулирования на улице Ново-Самарской, сотрудники ГИБДД О МВД России по г. Жигулевску заметили мужчину, который был в состоянии алкогольном опьянении. Полицейские решили проверить документы, но когда мужчина увидел патрульную машину Госавтоинспекции, то резко поменял направление движения и попытался скрыться. Во время непродолжительной погони мужчина был задержан.

Во время опроса сотрудники полиции обратили внимание на то, что мужчина противоречиво отвечает на вопросы и не вынимает руку из правого кармана куртки, было принято решение о досмотре молодого человека.

В ходе проведения личного досмотра, в присутствии понятых, у 33-летнего местного жителя в правом кармане куртки обнаружили и изъяли 3 свертка, внутри которых находилось порошкообразное вещество.

Изъятое было направлено на исследование в ЭКО У МВД России по г. Тольятти. Согласно заключению эксперта, в свертках находилось наркотическое вещество - производное N-метилэфедрона общей массой 1,950 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.                             .

По данным сотрудников полиции, местный житель официально не трудоустроен, ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Как пояснил задержанный, он приобрел наркотики через сеть Интернет для собственного употребления.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулевску в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Теги: Стоп Наркотик

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