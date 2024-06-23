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В Жигулевске двое братьев занимались наркоторговлей

23 июня 2024 11:29
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В Жигулевске двое братьев занимались наркоторговлей

Сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что двое братьев - жителей Жигулевска 1995 и 1999 годов рождения могут быть причастны к незаконному обороту наркотических средств.

В ходе проверки полученных сведений, предполагаемых злоумышленников, передвигавшихся на автомобиле Skoda Fabia, задержали на одной из улиц города. В присутствии понятых при осмотре транспортного средства полицейскими обнаружен и изъят под пассажирским сиденьем зип-пакет, внутри которого находилось неустановленное вещество. У одного из мужчин изъят сотовый телефон с фотографиями геолокаций тайников-закладок, из которых впоследствии изъяли 25 свертков с порошкообразным веществом. Из квартиры по месту жительства младшего брата сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили и изъяли сверток с веществом в виде порошка и крупинок бежевого цвета, упаковочный материал, электронные весы, предназначенные для фасовки наркотических средств, магниты.
Изъятое было направлено на исследование, где экспертами ЭКО У МВД России по г.Тольятти установлено, что изъятые 25 свертков являются наркотическими N-метилэфедрон общей массой свыше 24 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.
В настоящий момент следственным отделом О МВД России по г. Жигулевску в отношении 25-летнего задержанного и 29 -летнего брата подозреваемого возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Теги: Стоп Наркотик

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