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В тольяттинском баре продавщица лишилась своего смартфона

8 марта 2023 11:10
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В тольяттинском баре продавщица лишилась своего смартфона

В полицию Тольятти поступило сообщение от местной жительницы, которая сообщила о краже телефона стоимостью 13 000 рублей.

Оперуполномоченные уголовного розыска выяснили, что  заявительница  работает продавцом в одном из  пивных баров Автозаводского района. В какой-то момент в заведение зашли двое неизвестных мужчин, которые начали расспрашивать женщину об ассортименте товара. После ухода посетителей пострадавшая обнаружила, что с прилавка пропал сотовый телефон. Продавец обратилась за помощью в полицию.

В ходе оперативных мероприятий полицейским поступила информация, что к хищению  телефона может быть причастен  безработный, ранее судимый за имущественное преступление  житель Самары  1987 года рождения. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину и доставили в территориальный орган внутренних дел.

При опросе задержанный вину в содеянном признал и пояснил, что обратил внимание на то, что на столе лежит телефон. Воспользовавшись моментом, когда его знакомый уточнял у продавца про товар, он похитил смартфон и сдал в ломбард. Вырученные деньги,  потратил на личные нужды.

На момент проверки пункта приема похищенное имущество уже было реализовано работником указанной организации.

 Расследование продолжается. 

Теги: Кража

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