В тольяттинском баре продавщица лишилась своего смартфона

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В полицию Тольятти поступило сообщение от местной жительницы, которая сообщила о краже телефона стоимостью 13 000 рублей.

Оперуполномоченные уголовного розыска выяснили, что заявительница работает продавцом в одном из пивных баров Автозаводского района. В какой-то момент в заведение зашли двое неизвестных мужчин, которые начали расспрашивать женщину об ассортименте товара. После ухода посетителей пострадавшая обнаружила, что с прилавка пропал сотовый телефон. Продавец обратилась за помощью в полицию.

В ходе оперативных мероприятий полицейским поступила информация, что к хищению телефона может быть причастен безработный, ранее судимый за имущественное преступление житель Самары 1987 года рождения. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину и доставили в территориальный орган внутренних дел.

При опросе задержанный вину в содеянном признал и пояснил, что обратил внимание на то, что на столе лежит телефон. Воспользовавшись моментом, когда его знакомый уточнял у продавца про товар, он похитил смартфон и сдал в ломбард. Вырученные деньги, потратил на личные нужды.

На момент проверки пункта приема похищенное имущество уже было реализовано работником указанной организации.

Расследование продолжается.