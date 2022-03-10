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В Тольятти женщина с двумя детьми украла сумку в магазине

10 марта 2022 09:59
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В Тольятти женщина с двумя детьми украла сумку в магазине

Сотрудниками полиции разыскивается подозреваемая в краже дамской сумки в которой находились документы, сотовый телефон и банковская карта.

Преступление совершенно 7 марта текущего года около 17:10 часов в магазине, расположенном в д. 6 на ул. Автозаводское шоссе  в Тольятти.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального   района СУ У МВД России по г. Тольятти в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ«Кража».

На месте происшествия полицейские провели осмотр, изъяли записи с камер видеонаблюдения. Ориентировку с описанием примет злоумышленницы сотрудники органов внутренних дел довели до личного состава полиции тольяттинского гарнизона и соседних районов, а также до сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Полицейские продолжают работу по розыску подозреваемой  и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемой: женщина, на вид 30 - 35 лет, рост 170 см, внешность азиатская, среднего телосложения, волосы темного цвета.

Была одета: куртка ниже колен зеленого цвета, штаны и ботинки черного цвета.

Похищено: женская сумка (клатч) черного цвета; сотовый телефон «Apple Iphone XR» в корпусе оранжевого цвета в силиконовом прозрачном чехле.

На момент совершения преступления находилась с двумя малолетними детьми, один из которых находился в коляске серо-белого цвета.

Сотрудники полиции обращаются к возможным очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности, местонахождении разыскиваемой или о похищенном имуществе с просьбой не оставаться безучастными, проявить активную гражданскую позицию и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482)93-48-62, 8(8482) 93-48-80, 89272690656, 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.

 

Теги: Кража Уголовное дело

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