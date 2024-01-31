В Тольятти задержан участник мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП»

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В начале января текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району за помощью обратилась 75-летняя местная жительница.

Сотрудники полиции выяснили, что пенсионерка находилась дома, когда ей на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Для того, чтобы помочь родственнице избежать уголовного наказания, как убеждал женщину незнакомец, необходимо передать доверенному лицу денежные средства. Женщина растерялась и положила трубку, после чего ей стали поступать звонки от неизвестных лиц на стационарный и сотовый телефон. Собеседники общались с пенсионеркой непрерывно, не давая связаться с родственниками и проверить информацию, пока к ней на такси не приехал молодой человек. Пенсионерка, следуя инструкциям, передала курьеру свыше 400 тысяч рублей. Когда злоумышленник уехал, а ее сообщники перестали звонить, женщина связалась с дочкой и поняла, что стала жертвой мошенников.

Сотрудники уголовного розыска составили фоторобот курьера и ориентировали на розыск все наружные службы, направили запросы и получили ответы из различных организаций.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий появилась информация, что к хищению денежных средств причастен 21-летний местный житель. Полицейские задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный пояснил, что действовал по инструкции анонимного «куратора», с которым познакомился в социальной сети. Похищенные у пенсионерки денежные средства он должен был перевести на расчетные счета, указанные им, но часть уже потратил на свои нужны, а оставшуюся часть полицейские изъяли у него и вернули законной владелице.

Расследование продолжается. Полицейские проверяют местного жителя на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города.