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В Тольятти задержали телефонных мошенников

11 декабря 2022 13:40
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В Тольятти задержали телефонных мошенников

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Тольятти задержали подозреваемых  в причастности к телефонным мошенничествам.

В конце ноября текущего года в полицию Тольятти за помощью обратились две местные жительницы 1929 и 1935 годов рождения, которые стали жертвами мошенничества под предлогом «Ваш родственник попал в ДТП». В общей сложности пенсионеры передали «курьеру» свыше  300 тысяч рублей.

Потерпевшим звонили злоумышленники и под видом сотрудников правоохранительных органов сообщали, что близкий человек стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором сильно пострадал другой человек. Далее мошенники просили передать деньги якобы для «решения вопроса» с возбуждением уголовного дела. В ходе разговора аферисты убеждали  спрятать деньги в пакет с вещами и передать курьеру.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности и задержали двоих ранее судимых мужчин 1999 и 1997 годов рождения, подозреваемых в причастности к преступной схеме. Как пояснили задержанные, один из них нашел «работу» и предложил приятелю за часть процента участвовать в противоправной деятельности: они выполняли функции курьеров, получали деньги от потерпевших и переводили  их на различные банковские счета.  

Полицейские напоминают, условно подобную мошенническую схему можно назвать: «Ваш родственник попал в беду». Требование по телефону денег за решение разного рода проблем, в том числе за возможность избежать наказания за противоправное деяние, является одним из самых распространенных способов обмана. Звонить может как сам «родственник», так и человек, представляющийся адвокатом или сотрудником полиции. Причины могут называться разные: совершил ДТП, избил человека, задержан с наркотиками и т.д., но итог разговора всегда одинаков – для «решения» вопроса требуется определенная сумма денег. Деньги просят передать либо курьеру, или перевести их через платежный терминал на конкретный телефонный номер.

В случае, если вы получили подобный звонок, прежде всего, успокойтесь. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику, от имени которого или о котором идет речь. Если его телефон отключен, то перезвоните другим родственникам. Поинтересуйтесь именем и должностью собеседника, местом нахождения вашего родственника, на которого тот ссылается, и его личными данными. Как правило, этих нехитрых мер достаточно, чтобы мошенник утратил к вам интерес. Также незамедлительно  сообщите сотрудникам полиции о совершаемых в отношении вас мошеннических действиях.

 

Теги: Мошенники

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