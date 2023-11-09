В Тольятти задержали иногороднего мошенника, 4 года назад обманувшего женщину

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Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Управления МВД России по г. Тольятти завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в 2019 году в отношении иногороднего жителя по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ.

Как рассказала капитан юстиции Анастасия Войцех: «В отдел полиции за помощью обратилась жительница Тольятти, которая сообщила, что стала жертвой мошенника. Заявительница пояснила полицейским - она в доверительной беседе рассказала малознакомому мужчине, что ей нужна крупная сумма денег. Тот пообещал ей помочь и одолжить денежные средства, но для гарантии возврата долга потребовал залог в размере 35 000 рублей. Женщина перевела указанную сумму денег на расчетный счёт мужчины, но обещанного не получила, а предполагаемый заёмщик перестал отвечать на телефонные звонки».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что злоумышленник 1977 года рождения покинул пределы Российской Федерации. Проведя необходимые технические мероприятия, оперуполномоченные уголовного розыска в октябре текущего года задержали иногороднего жителя в аэропорту города Санкт-Петербург, когда он вернулся в Россию.

Задержанного доставили в отдел полиции по Автозаводскому району У МВД России по г. Тольятти России по для дальнейшего разбирательства.

Следователями полиции фигуранту предъявлено обвинение в мошенничестве. Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении ранее не судимого мужчины направлено в суд для принятия решения по существу. В настоящее время обвиняемый возместил ущерб потерпевшей в полном объёме.