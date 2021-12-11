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В Тольятти вор переобулся в новое и ушел из магазина

11 декабря 2021 11:44
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В Тольятти вор переобулся в новое и ушел из магазина

Представитель одного из спортивных магазинов обратился в полицию и рассказал, что из магазина, расположенного на улице Революционная в Тольятти похищена спортивная обувь.
Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение магазина, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент кражи. Ориентировку с описанием примет злоумышленников довели до личного состава тольяттинского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.
По признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», отделом  дознания  ОП № 21 УМВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемого.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 35-40 лет, среднего телосложения, волосы светлые, рост около 170-175 см.
Был одет:  серая шапка, на лице медицинская маска, кофта серо-зеленого цвета с капюшоном, на кофте имеются надписи красного и белого цвета, куртка черного цвета, светло-синие джинсы, ботинки светло-коричневого цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию о нем в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-61-00, 93-63-12, 89874590432 или 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.

Теги: Уголовное дело

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