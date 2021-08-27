В Тольятти ведущий экономист отдала 4 миллиона мошеннику

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Будьте бдительны! Не доверяйте незнакомцам свои сбережения, даже если они обещают их неоднократно приумножить!



Так, ведущий экономист одного из предприятий Тольятти - женщина 1989 года рождения, увидела рекламу "выгодного вложения" в одной из социальных сетей и вступила в личную переписку с мошенником. Неизвестный под предлогом приумножения денежных средств в результате операций с криптовалютой на одной из брокерских площадок убедил потерпевшую перевести ему денежные средства на общую сумму более 4000000 рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.