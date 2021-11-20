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В Тольятти у девушки-пассажирки нашли наркотик

20 ноября 2021 10:47
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В Тольятти у девушки-пассажирки нашли наркотик

Сотрудники тольяттинской Госавтоинспекции во время несения службы на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» остановили автомобиль иностранного производства.

В ходе беседы с полицейскими пассажирка 1977 года рождения, находившаяся в салоне транспортного средства, стала проявлять беспокойство. Полицейские приняли решение досмотреть её и водителя 1982 года рождения. В ходе проведения личного досмотра из сумки девушки полицейские изъяли полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом.

 Исследование показало, что изъятым является наркотическое средство – N-метилэфедрон, общей массой 1,36 грамм, что относится к крупному размеру.

Задержанная проживает в городе Жигулевск, ранее не судима, официально не трудоустроена. В ходе опроса женщина пояснила, что приобрела наркотики в сети Интернет и хранила для личного употребления. В настоящее время данная информация проверяется полицейскими.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: Стоп Наркотик Уголовное дело

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