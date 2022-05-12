В Тольятти три товарища похитили аккумулятор

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В полицию Тольятти с заявлением о краже обратилась местная жительница 1987 года рождения. Женщина сообщила, что из ее машины отечественного производства, припаркованной около одного из домов по улице Дзержинского был похищен аккумулятор. Заявительница оценила причиненный ей материальный ущерб на сумму в 3 тысячи рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и опросили возможных свидетелей произошедшего, изъяли и просмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения, на которые попали действия троих злоумышленников. Полицейские проверили места возможного сбыта похищенного, отработали на причастность лиц, ранее судимых за аналогичные преступления. По подозрению в причастности к краже оперативники задержали по месту жительства троих жителей Автозаводского района.

Мужчины 1982, 1994 и 1993 годов рождений, работают разнорабочими в одном из коммерческих предприятий города. Один из них - 29 летний, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В ходе опроса подозреваемые признали свою вину и пояснили, что сдали аккумулятор, а вырученные деньги потратили на собственные нужды.

В настоящее время похищенное имущество возвращено законной владелице.