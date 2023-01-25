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В Тольятти сын украл у матери бытовую технику

25 января 2023 10:46
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В Тольятти сын украл у матери бытовую технику

В полицию Тольятти с заявлением о краже обратилась  местная  жительница 1958  года рождения.  Женщина сообщила, что из ее квартиры похищены электрическая плита и чайник.  Заявительница оценила причиненный материальный ущерб на сумму более 3 тысяч рублей. Женщина пояснила, что находилась на работе, а когда вернулась, обнаружила пропажу имущества.  Потерпевшая предположила, что к хищению бытовой техники может быть причастен ее сын, который проживает с ней в квартире.

Эксперт-криминалист обнаружил и изъял следы пальцев рук с холодильника, на котором стояли бытовые приборы, пригодные для идентификации. В ходе дальнейшей работы полицейские установили, что следы принадлежат сыну потерпевшей - мужчине 1978 года рождения. Полицейские составили и распространили среди личного состава ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника.

В ходе патрулирования возле одного из многоквартирных домов полицейские обратили внимание на мужчину, который был схож по приметам с разыскиваемым.  Подозреваемого задержали и доставили в территориальный орган внутренних дел.

В ходе опроса задержанный признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что плитку сдал в ломбард, а чайник продал прохожему. Денежные средства потратил на собственные нужды. 

Возбуждено уголовное дело.

Часть похищенного имущества  изъята  и возвращена  законной владелице.

Теги: Кража

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