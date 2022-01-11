В Тольятти сын у отца похитил телефон и сбежал

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В вечернее время в дежурную часть отдела полиции №23 Управления МВД России по городу Тольятти поступил сообщение от местного жителя о том, что в квартире дома на улице Громовой у него путем рывка похитили телефон.

Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев произошедшего. Мужчина 1969 года рождения пояснил, что у него с сыном возник конфликт, в результате которого молодой человек вырвал из рук сотовый телефон и убежал на улицу.

Со слов потерпевшего составили и довели до личного состава полиции тольяттинского гарнизона, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с описанием предполагаемого злоумышленника и похищенного. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска получили сведения о гражданине, который возможно причастен к произошедшему. На улице в Комсомольском районе полицейские задержали предполагаемого злоумышленника - безработного местного жителя 1989 года рождения.

По данным сотрудников полиции мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В ходе опроса задержанный признал вину в содеянном и пояснил, что сотовый телефон сдал в ломбард, а денежные средства потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.