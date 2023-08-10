В Тольятти сотрудники ППС задержали наркокурьера

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Запрещенное вещество ранее судимый мужчина пытался спрятать в кустах.

Во время патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Тольятти возле одного из подъездов многоквартирного дома, расположенного на улице Гидротехническая обратили внимание на мужчину, который что-то прятал в кустах, а, увидев сотрудников полиции, попытался убежать. После непродолжительной погони полицейские задержали молодого человека с полимерным пакетом в руках, из которого в присутствии понятых патрульные изъяли сверток с порошкообразным веществом белого цвета.

Сотрудники ППСП передали информацию о задержании в дежурную часть. На место прибыла следственно-оперативная группа. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти, по результатам которого установлено, что представленное на экспертизу вещество является наркотическим N-метилэфедрон общей массой свыше 8 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.

Как пояснил оперуполномоченным задержанный, он приобрел наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем «тайников – закладок» на территории города.

По данным полицейских задержанный местный житель 1991 года рождения ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношение мужчины возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Сотрудники полиции устанавливают канал поставки запрещенного вещества на территорию области и проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.