В Тольятти сотрудники ДПС задержали подозреваемую в хранение наркотиков

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На контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов водителя такси.

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на его пассажирку, которая при виде сотрудников ДПС заметно нервничала. Госавтоинспекторы проверили у нее документы, удостоверяющие личность и приняли решение досмотреть вещи женщины.

В присутствии понятых полицейские, в ручной кладе пассажирки обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом.

Сотрудники ГИБДД передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства, задержанную доставили в территориальный отдел полиции.

Изъятое сотрудники полиции направили в Экспертно-криминалистический центр Управления МВД России по г. Тольятти. Исследование показало, что изъятым веществом является наркотическое средство N-метилэфедрон, массой около 0,5 грамма, что законодатель относит к значительному размеру.

Как установили полицейские, задержанная – безработная местная жительница 1997 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. В ходе опроса женщина пояснила, что приобрела наркотики через сеть Интернет, для личного употребления.