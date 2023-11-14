В Тольятти служебная собака нашла наркотики у женщины

134

Во время совместного рейда с полицейскими животное условным знаком указало на местную жительницу, в одежде которой находился синтетический наркотик.

Полицейским от неравнодушных граждан на постоянной основе поступает информация о местах и лицах, причастных к хранению и распространению запрещенных веществ. Каждое сообщение регистрируется и проверяется в установленном порядке.

Так, в начале текущего месяца в ночное время оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по Автозаводскому району УМВД России по г. Тольятти с коллегами из Центра кинологической службы провели на территории города совместный рейд, направленный на пресечение незаконного оборота наркотиков.

Во время проведения мероприятия возле одного из подъездов многоквартирного дома, расположенного на ул. 40 лет Победы, полицейские заметили женщину, о которой у них имелась информация о причастности к незаконному обороту наркотиков. Когда кинолог приблизился к местной жительнице, служебная собака путем условного знака указала, что у ранее не судимой матери двоих несовершеннолетних детей, имеются при себе запрещенные вещества.

Сотрудники полиции задержали женщину и, в ходе личного досмотра в присутствии понятых, изъяли у нее один зип-лок пакет, в котором находилось семь зип-лок пакетиков с кристаллообразным веществом.

Изъятое сотрудники полиции направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел УМВД России по г.Тольятти, по результатам которого установлено, что представленное на экспертизу вещество содержит наркотическое вещество – мефедрон, общей массой около 6,2 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

При опросе 22-летняя женщина в совершении противоправного деяния призналась и пояснила, что приобрела наркотики в теневом сегменте сети Интернет для собственного употребления. Данная версия сейчас тщательно проверяется полицейскими.

Следственным отделом Отдела полиции по Автозаводскому району УМВД России по г. Тольятти в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере). Санкция инкриминируемой злоумышленнице статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до одного года. По ходатайству органа следствия судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.