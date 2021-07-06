В Тольятти росгвардейцы задержали подозреваемого в краже велосипеда

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В дневное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти, получил ориентировку на преступника. Неизвестный похитил велосипед из подъезда многоквартирного дома, расположенного на улице Ворошилова.

На улице Свердлова стражи правопорядка заметили мужчину, внешность которого совпадала с описанием разыскиваемого. В свою очередь, увидев служебный автомобиль, пешеход попытался скрыться, но безуспешно – патрульные задержали его.

Проверив предполагаемого злоумышленника по информационным базам данных, сотрудники Росгвардии выяснили, что местный житель 1985 года рождения уже имел в прошлом проблемы с законом – его судили за кражу. Тольяттинец признался, что действительно, в ночное время похитил из подъезда велосипед.

Росгвардейцы передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело о краже.