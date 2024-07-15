В Тольятти росгвардейцы задержали мужчину, который совершил хищение, уже находясь в розыске

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Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти. Около часа дня дежурный передал стражам правопорядка информацию о сработавшей «тревожной кнопке» - их помощь потребовалась в супермаркете, расположенном на улице Дзержинского.

Росгвардейцы незамедлительно выехали на место происшествия. Персонал торговой точки объяснил, что нажал кнопку тревожной сигнализации, поскольку один из посетителей пытался украсть из магазина товар. Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя.

Установив личность задержанного и проверив ее по информационным базам данных, патрульные выяснили, что житель села Подстепки 1995 года рождения до этого уже совершал противоправные деяния и объявлен в розыск. Полицейские разыскивали его, поскольку мужчина скрылся от органов дознания.

Сотрудники Росгвардии доставили задержанного в ближайший отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.