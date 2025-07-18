В Тольятти росгвардейцы задержали молодых людей, совершивших кражу на крупную сумму

99

В ночное время, находясь на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил от оперативного дежурного сообщение о хищении товара в одном из магазинов федеральной торговой сети. Неизвестные проникли в магазин и украли тележку с продуктами питания и алкоголем и скрылись в неизвестном направлении.



Отрабатывая пути возможного отхода похитителей, спустя непродолжительное время у одного из домов на Южном шоссе патрульные обратили внимание на два прямоугольных предмета похожих на сыр в упаковке, которые, по всей видимости, выпали из тележки, когда похитители затаскивали ее в подъезд. Осматривая подъезд, на лестничной площадке одного из этажей росгвардейцы обнаружили девушку. В ходе беседы с ней патрульным стало известно, что на первом этаже, за общей дверью тамбура спрятались ее знакомые, которые причастны к совершению преступления.



Сотрудники Росгвардии задержали молодых людей. При них была обнаружена тележка с продуктами на сумму почти 50 тысяч рублей. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».