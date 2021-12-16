В Тольятти разыскивают подозреваемого в краже в ТЦ

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Факт хищения товара был зафиксирован в одном из торговых центров Тольятти. В полицию поступила информация о том, что неизвестный мужчина, предъявив работнику торговой точки поддельный кассовый чек, завладел дорогостоящей вещью.

Сотрудники органов внутренних дел, в ходе оперативных мероприятий, установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение магазина. Ориентировку с описанием примет злоумышленника довели до личного состава тольяттинского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», отделом дознания ОП № 21 УМВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 20-25 лет, рост 175-180 см., среднего телосложения.

Был одет: куртка черного цвета с белой надписью на спине «adidas», спортивные брюки серого цвета, кроссовки черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-61-00, 93-63-12, 93-45-27, 8(987)4590432 или 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.