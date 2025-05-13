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В Тольятти посетитель магазина угрожал ножом персоналу

13 мая 2025 09:57
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В Тольятти посетитель магазина угрожал ножом персоналу

В утреннее время находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию об инциденте в одной из торговых точек. Дежурный сообщил, что в крупном магазине, распложенном в Автозаводском районе города Тольятти, находится неизвестный с ножом.

В кратчайшее время стражи правопорядка прибыли на место происшествия. Директор магазина объяснил патрульным причину нажатия тревожной кнопки. По его словам, поведение неизвестного мужчины, пытавшегося пройти через кассовую зону, показалось персоналу подозрительным. Когда посетителя попытались остановить, произошел конфликт, в ходе которого мужчина достал нож и стал угрожать работникам торговой точки физической расправой и убийством.

Уточнив приметы правонарушителя, сотрудники Росгвардии приступили к его поиску. Отрабатывая прилегающую территорию, вскоре они заметили мужчину, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого. Патрульные задержали жителя Тольятти 1991 года рождения, у него изъят нож.  Росгвардейцы передали тольяттинца своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Теги: Росгвардия

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