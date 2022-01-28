В Тольятти по подозрению в покушении на дачу взятки полицейскому задержан местный житель

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Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Тольятти задержали подозреваемого в покушении на дачу взятки полицейскому.

Как следует из материалов уголовного дела, индивидуальный предприниматель – молодой человек 1994 года рождения, попытался передать оперуполномоченному подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции за прекращение проверки и не изъятие из незаконной продажи табачной продукции незаконное денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей.

Сотрудник полиции отказался от незаконного вознаграждения и доложил руководителю о противоправном предложении мужчины.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими из незаконного оборота изъято и направлено на исследование свыше 120 пачек сигарет.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.