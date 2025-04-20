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В Тольятти пенсионерка перевела аферисту все сбережения, пытаясь заработать

20 апреля 2025 11:14
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В Тольятти пенсионерка перевела аферисту все сбережения, пытаясь заработать

Жертвой афериста стала  70-летняя жительница Тольятти.  Как установили сотрудники органов внутренних дел, к пострадавшей в одном из  мессенджеров обратился незнакомец, который представился сотрудником банка и предложил ощутимую финансовую выгоду в виде прибавки к пенсии.  Аферист огласил главное условие  - необходимо  все имеющиеся сбережения  перевести на один из предложенных им счетов. Пенсионерка выполнила инструкции  злоумышленника и перевела все свои сбережения – 90 тысяч рублей, а спустя время «работник банка» перестал выходить на связь, тогда женщина поняла, что ее обманули. Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Самарские полицейские напоминают, чтобы избежать таких обманов, необходимо помнить, что  подобные операции проводятся в официальном отделении банка.

Теги: Мошенники

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