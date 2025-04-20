В Тольятти пенсионерка перевела аферисту все сбережения, пытаясь заработать

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Жертвой афериста стала 70-летняя жительница Тольятти. Как установили сотрудники органов внутренних дел, к пострадавшей в одном из мессенджеров обратился незнакомец, который представился сотрудником банка и предложил ощутимую финансовую выгоду в виде прибавки к пенсии. Аферист огласил главное условие - необходимо все имеющиеся сбережения перевести на один из предложенных им счетов. Пенсионерка выполнила инструкции злоумышленника и перевела все свои сбережения – 90 тысяч рублей, а спустя время «работник банка» перестал выходить на связь, тогда женщина поняла, что ее обманули. Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Самарские полицейские напоминают, чтобы избежать таких обманов, необходимо помнить, что подобные операции проводятся в официальном отделении банка.