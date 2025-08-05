В Тольятти пенсионерка 84 лет поверила убеждениям аферистки и лишилась 300 000 рублей

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4-летней жительнице Тольятти на абонентский номер позвонила женщина, которая представилась «сотрудницей службы безопасности банка». Неизвестная сообщила, что злоумышленники пытаются завладеть данными банковского счета женщины и ее денежные накопления находятся в опасности.

«Сотрудница банка» посоветовала пенсионерке обналичить имеющиеся у нее сбережения для того, чтобы потом положить их на «безопасный счет».

Речь незнакомки показалась пенсионерке очень убедительной. Тольяттинка поверила женщине и следуя инструкции, сняла все имеющиеся на счете денежные средства. После этого, «сотрудница банка» приехала домой к пенсионерке и забрала у нее порядка 300 000 рублей. Спустя время, пенсионерка поделилась о произошедшем с родными и поняла, что стала жертвой аферы. Пострадавшая написала заявление в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.