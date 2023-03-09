В Тольятти мужчина угрожал убить продавца из-за пачки сигарет

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Поздней ночью экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти. Проезжая мимо одного из магазинов на проспекте Степана Разина, стражи правопорядка услышали звуки разбивающегося стекла. Предположив, что совершается какое-либо противоправное деяние, росгвардейцы незамедлительно проследовали на место происшествия.

В магазине сотрудники Росгвардии обнаружили продавца и мужчину с металлической трубой в руке. Женщина попросила патрульных о помощи, пояснив, что посетитель ей угрожал.

В ходе разбирательства выяснилось, что злоумышленник потребовал у продавца пачку сигарет, но платить не собирался. Получив от работницы магазина отказ, он достал металлическую трубу, разбил окно и угрожал женщине убийством, если она не выполнит его требования.

Росгвардейцы задержали 43-летнего нарушителя спокойствия. Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного своим коллегам из полиции.

Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».