В Клиниках СамГМУ прооперировали пациентку с редким ЛОР-заболеванием
В Клиниках СамГМУ прооперировали пациентку с редким ЛОР-заболеванием
Удаленно работающие сотрудники есть сегодня в 37% компаний Самары
Удаленно работающие сотрудники есть сегодня в 37% компаний Самары
В Самаре проверили порядка 100 грузовых машин с отходами
В Самаре проверили порядка 100 грузовых машин с отходами
В октябре станет известно имя постоянного регоператора по обращению с ТКО
В октябре станет известно имя постоянного регоператора по обращению с ТКО
В Тольятти мужчина убил собутыльника из ревности
В Тольятти мужчина убил собутыльника из ревности
Более 2,5 тыс. детей отдохнули в детских лагерях Куйбышевской железной дороги летом 2025 года
Более 2,5 тыс. детей отдохнули в детских лагерях Куйбышевской железной дороги летом 2025 года
Минпросвещения России определило единый режим работы школ в течение учебного дня
Минпросвещения России определило единый режим работы школ в течение учебного дня
с 1 сентября россияне при нетипичном поведении не смогут снять наличные
С 1 сентября россияне при нетипичном поведении не смогут снять наличные
В ТТУ Самары состоялся праздник для 16 будущих первоклассников
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
В Тольятти мужчина убил собутыльника из ревности

29 августа 2025 09:46
В Тольятти мужчина убил собутыльника из ревности

20 августа текущего года примерно в 4 часа утра в отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти от местного жителя поступило сообщение о том, что в подъезде многоквартирного дома на ул. Комсомольское шоссе лежит труп мужчины. По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники следственно-оперативной группы, руководство территориального органа внутренних дел и полицейские специализированного подразделения.

Ранее не судимый 31-летний житель Автозаводского района при жизни являлся другом детства женщины, арендующей квартиру в подъезде, где сосед, вернувшийся из командировки, обнаружил труп.

Из собранных материалов у сотрудников уголовного розыска появились основания предполагать, что к совершению противоправного деяния причастен местный житель, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Со слов очевидцев, накануне погибший мужчина и 39-летний злоумышленник распивали спиртные напитки и поссорились.

Полицейские, располагая описанием внешности предполагаемого злоумышленника, проверили места его возможного нахождения и   задержали местного жителя в одном из дворов на ул. Советской.  Со слов задержанного, во время распития спиртных напитков возникла ссора, в ходе которой погибший хвастался, что ранее состоял в отношениях с его возлюбленной. Когда они вышли из квартиры «подышать» он, не совладав с эмоциями и не найдя других аргументов, достал из кармана нож и нанес собеседнику удары в область тела и шеи. После чего позвонил с телефона погибшего своей сожительнице, признался в содеянном и ушел с места происшествия на улицу, где бесцельно ходил, пока его не задержали оперативники.

Сотрудники уголовного розыска доставили мужчину в СУ СК России по Самарской области для дальнейшего разбирательства.

