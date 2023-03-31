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В Тольятти мошенник в месенджере убедил сварщика перевести больше миллиона

31 марта 2023 10:01
81
В Тольятти мошенник в месенджере убедил сварщика перевести больше миллиона

Внимание! Сотрудники правоохранительных органов или работники банков не будут писать вам в мессенджерах или социальных сетях! Не доверяйте мошенникам!

Сварщику из Тольятти 1978 года рождения в одном из мессенджеров написал неизвестный и представившись сотрудником безопасности банка, сообщил о том, что мошенники пытаются оформить на нее кредит и для того, чтобы сохранить сбережения, нужно их перечислить на безопасный счета и номера телефонов. Мужчина, поверив незнакомцу, следуя инструкции, перечислил 1 миллион 71 тысячу рублей. После того, как собеседник заблокировал его в мессенджере, мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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