В Тольятти кинолог со служебной собакой помогли оперативникам задержать женщину-наркодилера

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Во время совместного рейда с полицейскими животное условным знаком указало на местную жительницу, при себе у которой находился синтетический наркотик.

Полицейским от неравнодушных граждан на постоянной основе поступает информация о местах и лицах, причастных к распространению запрещенных веществ. Каждое сообщение регистрируется и проверяется в установленном порядке.

Так, в начале текущего месяца в вечернее время оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по Автозаводскому району УМВД России по г. Тольятти с коллегами из Центра кинологической службы провели на территории города совместный рейд, направленный на пресечение незаконного оборота наркотиков.

Во время проведения мероприятия возле одного из подъездов многоквартирного дома, расположенного на ул. Автостроителей, полицейские заметили женщину, о которой у них имелась информация о причастности к незаконному сбыту наркотиков. Когда кинолог приблизился к местной жительнице, служебная собака путем условного знака указала, что у ранее неоднократно судимой за незаконный оборот наркотиков пенсионерки, имеются при себе запрещенные вещества.

Сотрудники полиции задержали женщину и, в ходе личного досмотра в присутствии понятых, изъяли у нее 13 свертков из изоленты с кристаллообразным веществом.

Изъятое сотрудники полиции направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел УМВД России по г.Тольятти, по результатам которого установлено, что представленное на экспертизу вещество содержит производное наркотического вещества – метилэфедрона, общей массой около 7,5 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

При опросе 41-летняя женщина в совершении противоправного деяния призналась и пояснила, что приобрела наркотики в теневом сегменте сети Интернет для последующего сбыта. Однако реализовать свой противоправный умысел не смогла, так как во время раскладки наркотиков была задержана полицейскими.

Следственным отделом Отдела полиции по Автозаводскому району УМВД России по г. Тольятти в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере). Санкция инкриминируемой злоумышленнице статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет и со штрафом в размере до одного миллиона рублей. По ходатайству органа следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к распространению запрещенных веществ на территории региона.

На фото инспектор-кинолог ЦКС Управления МВД России по г.Тольятти ст.лейтенант полиции Павел Вакалов и служебная собака Фокси