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В Тольятти экономист перевела мошенникам больше миллиона рублей

21 апреля 2022 10:05
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В Тольятти экономист перевела мошенникам больше миллиона рублей

Внимание! Не доверяйте якобы сотрудникам банка, которые предлагают вам перевести сбережения на «безопасные» счета.

Жительнице Тольятти 1981 года рождения, экономисту одной из компаний, позвонил неизвестный, представившись сотрудником безопасности одного из банков. Незнакомец сообщил, что на имя женщины мошенники пытаются оформить кредит, и чтобы сохранить сбережения, нужно перевести их на безопасный счет. Доверившись собеседнику, тольяттинка перечислила на указанный им счет 1 330 000 тысяч рублей, после чего незнакомец перестал выходить на связь. Поняв, что стала жертвой мошенника, женщина обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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